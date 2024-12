05.12.2024 12:11 Toyota kracht gegen Strommast: Ein Verletzter bei Unfall am Bayrischen Platz

An der Kreuzung am Bayrischen Platz in Leipzig ist am Donnerstagmorgen ein Toyota mit einem Strommast kollidiert.

Von Eric Mittmann

Gegen 6.57 Uhr ist dort am Donnerstagmorgen ein Toyota mit einem Strommast kollidiert, wie Polizeisprecherin Berit Wünscher gegenüber TAG24 bestätigte. Der Fahrer (42) war aus der Philipp-Rosenthal-Straße gekommen und hatte an der Kreuzung auf die Arthur-Hoffmann-Straße abbiegen wollen. "Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei von der Straße ab, geriet auf den Gehweg und fuhr dort gegen den Mast", so die Polizeisprecherin. Der 42-Jährige wurde bei dem Crash leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Weitere Personen sollen nicht beteiligt gewesen sein. Die Polizei hat bereits die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier