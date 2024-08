Toyota nimmt Hyundai die Vorfahrt: Zwei Verletzte, 9000 Euro Schaden

Leipzig - Bei einem Unfall in Leipzig-Wahren wurden am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt. Gegen den Unfallverursacher wird ermittelt.

Mehrere Rettungskräfte waren vor Ort. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie die Leipziger Polizei am Freitag berichtete, war der 84-jährige Fahrer eines Toyotas gegen 15.45 Uhr auf der Travniker Straße in Richtung Gewerbegebiet unterwegs.

Dort übersah er einen 49-Jährigen in seinem Hyundai, der vorfahrtsberechtigt aus der Straße Am Börnchen in die Travniker Straße abbiegen wollte.

"Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer verletzt wurden. Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert", so Polizeisprecher Chris Graupner.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf circa 9000 Euro geschätzt.