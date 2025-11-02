Tragischer Unfall: 25-jähriger Biker kracht in Baumgruppe und stirbt

Geithain - Ein 25-jähriger Motorradfahrer verstarb am Freitagnachmittag bei einem Unfall .

Für den 25-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Motorradfahrer fuhr auf der S44 von Geithain in Richtung Nauenhain, als er gegen 16.40 Uhr in einer leichten Linkskurve plötzlich die Kontrolle verlor und nach rechts von der Straße abkam. Das teilte Polizeisprecherin Sandra Freitag mit.

Neben der Fahrbahn krachte er mitten in eine Baumgruppe, woraufhin sein Bike auf ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Die Verletzungen des 25-Jährigen waren derart massiv, dass er noch vor Ort verstarb.