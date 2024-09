Tram und VW stoßen zusammen: Ein Verletzter bei Unfall im Leipziger Norden

Leipzig - Einsatz am Donnerstag im Leipziger Norden: Zwischen einem Auto und einer Straßenbahn hat es gekracht.

Eine Straßenbahn und ein VW sind am Donnerstagabend auf der Georg-Schumann-Straße zusammengestoßen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Zu dem Unfall mit einer Tram der Linie 10 in Richtung Wahren und einem VW kam es am Abend, gegen 18.30 Uhr, auf der Georg-Schumann-Straße, Höhe Breitenfelder Straße.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Autofahrer (37), der auf der Georg-Schumann-Straße in westliche Richtung unterwegs war, nach links auf die Breitenfelder Straße abbiegen wollen. Dabei übersah er jedoch die Straßenbahn, die ebenfalls in Richtung Westen fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 37-Jährige leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.