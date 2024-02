Transporter erfasst Radler: 24-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Leipzig - Bei einem Unfall auf dem Floßplatz in Leipzig ist am Donnerstagabend ein 24-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Der Unfall hatte sich auf dem Floßplatz in Höhe der Einmündung Hohe Straße ereignet. © Eric Mittmann

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann gegen 18 Uhr auf dem Floßplatz in stadteinwärtige Richtung unterwegs gewesen und hatte nach links in die Hohe Straße abbiegen wollen.

Aufgrund von Gegenverkehr musste er dabei jedoch warten, woraufhin ein nachfolgender VW-Transporter auf ihn auffuhr.

Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Radfahrer ins Krankenhaus. Der 66-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt.

Die Polizei bezifferte den entstandenen Sachschaden mit rund 5000 Euro.