Über 70.000 Euro Schaden: BMW rauscht in Nagelstudio! Jetzt sucht die Polizei Zeugen

An der Kreuzung Pfaffendorfer Straße und Uferstraße in Leipzig ist am Sonntagmorgen ein BMW offenbar infolge eines Unfalls in ein Nagelstudio gekracht.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Szenen wie aus einem Film spielten sich am Sonntagmorgen an der Kreuzung Pfaffendorfer Straße und Uferstraße im Leipziger Zentrum ab. In Folge eines Unfalls ist dort ein BMW in ein Nagelstudio gekracht!

In Leipzig ist am Sonntagmorgen ein BMW in ein Nagelstudio gekracht. © 7aktuell.de | Eric Pannier Der Crash hatte sich gegen 7.05 Uhr ereignet, wie TAG24 zunächst vonseiten der Rettungsleitstelle erfuhr. Die Polizei befindet sich seit den Morgenstunden vor Ort und ermittelt zu dem Unfallhergang. Wie genau es dazu kam, dass der BMW in das Geschäft krachte, scheint allerdings noch unklar. Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge war das Auto auf der Pfaffendorfer Straße in Richtung Goerdelerring unterwegs, als es in Höhe der Kreuzung Uferstraße zur Kollision mit einem fahrenden Seat Leon kam. Durch den Zusammenstoß kam der BMW von der Fahrbahn ab, erfasste noch ein auf dem Gehweg abgestelltes Fahrrad und rauschte dann durch die Schaufensterscheibe des Nailcare Nagelstudios, das sich direkt an der Ecke der Kreuzung befindet. Leipzig Unfall Crash auf der Karli: Rettungsdienst vor Ort, ÖPNV fährt wieder Der Kombi kam erst zum Stehen, als er fast vollständig in den Laden gekracht war, zerstörte dabei noch die Heizung des Geschäfts. Lediglich das Heck ragte noch aus dem zerstörten Fenster heraus, wie auf Bildern zu sehen war.

Lediglich das Heck ragte nur noch aus dem Geschäft heraus. Sowohl das Auto als auch der Laden wurden stark beschädigt. Zuvor soll der BMW offenbar in einen Unfall involviert gewesen sein. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Havarie nach Crash im Nagelstudio