Unfall bei Leipzig: Zwei Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung

Machern/Lübschütz - Zwei Fahrzeuge kollidierten am Samstagabend auf der B107 zwischen Grimma und Eilenburg im Landkreis Leipzig . Nach ersten Informationen soll es Verletzte geben.

Die Feuerwehr besiegt die Unfallstelle. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Unfall passierte gegen 19 Uhr am Abzweig Lübschütz. Wie es zu dem Crash kommen konnte, wird noch ermittelt.

Von vor Ort erfuhr TAG24, dass zwei Autos involviert waren und an der Kreuzung zusammenstießen.

Dabei sollen auch Fahrzeuginsassen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.