Unfall bei Leipzig: Zwei Fahrzeuge kollidieren an Kreuzung

Zwei Fahrzeuge kollidierten am Samstagabend auf der B107 zwischen Grimma und Eilenburg im Landkreis Leipzig. Nach ersten Informationen soll es Verletzte geben.

Von Tamina Porada

Machern/Lübschütz - Zwei Fahrzeuge kollidierten am Samstagabend auf der B107 zwischen Grimma und Eilenburg im Landkreis Leipzig. Nach ersten Informationen soll es Verletzte geben.

Die Feuerwehr besiegt die Unfallstelle.
Die Feuerwehr besiegt die Unfallstelle.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Unfall passierte gegen 19 Uhr am Abzweig Lübschütz. Wie es zu dem Crash kommen konnte, wird noch ermittelt.

Von vor Ort erfuhr TAG24, dass zwei Autos involviert waren und an der Kreuzung zusammenstießen.

Dabei sollen auch Fahrzeuginsassen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Bei der Kollision liefen unter anderem Betriebsmittel aus.
Bei der Kollision liefen unter anderem Betriebsmittel aus.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Polizei informierte in den Verkehrswarnmeldungen, dass die Straße zwischen Machern und Püchau in beide Fahrtrichtungen gesperrt ist.

Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um ausgelaufene Betriebsmittel zu reinigen.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: