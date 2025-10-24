Unfall beim Abbiegen: VW-Fahrer kann nicht mehr bremsen und kracht in Bus

Leipzig - Es hat gekracht im Leipziger Nordwesten: Nach einem Unfall zwischen einem Bus und einem Auto musste am späten Donnerstagabend eine Person medizinisch versorgt werden.

Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Bus auf. © LeipzigFireFighter

Der Crash im Stadtteil Wahren wurde der Polizei um 22.59 Uhr gemeldet, wie Sprecher Moritz Peters auf Anfrage von TAG24 erklärte.

Demnach seien ein VW Passat und der Bus in der Linkelstraße unterwegs gewesen.

Als der Busfahrer nach rechts in die Friedrich-Bosse-Straße abbiegen wollte, sei ihm ein Taxi entgegengekommen, weshalb er stark abbremsen musste.

Der 19-jährige VW-Fahrer hinter ihm konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.