Unfall im Leipziger Osten: Straßenbahn rammt wendenden Audi

Leipzig - Einsatz am Montagmorgen im Leipziger Osten: Eine Tram und ein Audi sind zusammengestoßen.

Heftige Delle in der Seite: Auf der Kreuzung Prager Straße/Gerichtsweg krachte es am Montag. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Polizeisprecherin Susanne Lübcke konnte einen Unfall mit einer Straßenbahn der Linie 15 und einem Auto auf TAG24-Nachfrage bestätigen.

Demnach seien die Beamten gegen 9.55 Uhr zur Prager Straße gerufen worden.

Der 50-jährige Fahrer eines Audi A4 war in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Einmündung Gerichtsweg wenden. "Dabei beachtete er eine in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 15 nicht", sagte Polizeisprecher Chris Graupner.

Der 50-Jährige wurde verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Fahrgäste der Tram und die weiteren Audi-Insassen blieben unversehrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.