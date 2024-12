Unfall im Leipziger Westen: BMW kracht mit Straßenbahn zusammen - drei Verletzte

Leipzig - Heftiger Crash im Westen von Leipzig : Am Mittwoch sind ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen, wobei drei Fahrgäste verletzt wurden.

In der Antonienstraße ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem drei Frauen verletzt wurden. © Christian Grube

Der Unfall geschah gegen 11 Uhr an der Grenze zwischen den beiden Stadtteilen Plagwitz und Schleußig, wie Polizeisprecherin Berit Wünscher am Donnerstagmorgen mitteilte.

Dort war die Fahrerin (45) eines BMW auf der Antonienstraße Richtung Osten unterwegs, als sie auf die Linksabbiegerspur Richtung Könneritzstraße habe wechseln wollen.

"Dabei kam sie aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach links", so Wünscher.

Und so kam es zum Zusammenstoß mit der in die gleiche Richtung fahrenden Tram, an deren Steuer eine 45-Jährige saß.

In der Bahn stürzten zwei 23 Jahre alte Frauen sowie eine 60-Jährige und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.