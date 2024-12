Unfall in Leipzig: Hyundai-Fahrer will wenden und übersieht Tram

Leipzig - Bei einem Unfall auf der Lützner Straße im Leipziger Westen ist am Dienstagnachmittag ein Hyundai-Fahrer verletzt worden.

Der Hyundai wurde bei dem Crash an der Seite erfasst und schwer beschädigt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie Polizeisprecher Chris Graupner gegenüber TAG24 bestätigte, hatte sich der Crash gegen 16.03 Uhr ereignet.

Nach Information vom Ort des Geschehens war der Hyundai-Fahrer stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe des LVB-Betriebshofs unerlaubt wenden wollte. Dabei übersah er offenbar die von hinten nahende Tram der Linie 8.

Als sich der Hyundai auf den Gleisen befand, erfasste ihn die Bahn im Bereich der Fahrertür.

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch Kameraden der Feuerwehr befreit werden. "Er wurde anschließend in einem Rettungswagen behandelt." An Bord der Tram wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Das Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.