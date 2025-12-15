595
Vorfahrts-Crash in Leipzig: Renault wird gegen Blitzer geschleudert
Leipzig - Bei einem Unfall wurde am Montagmittag in Leipzig eine Blitzersäule umgefahren.
Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage bestätigte, waren ein Opel und ein Renault auf der Permoserstraße/Ecke Paunsdorfer Allee unterwegs.
An der Kreuzung kam es dann zum Crash, wobei der Renault mit so einer Wucht gegen eine Blitzersäule schmetterte, dass diese daraufhin abgebrochen ist.
Wie genau es zu dem Vorfahrtsunfall kommen konnte, war noch nicht bekannt.
Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
