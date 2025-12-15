Vorfahrts-Crash in Leipzig: Renault wird gegen Blitzer geschleudert

Leipzig - Bei einem Unfall wurde am Montagmittag in Leipzig eine Blitzersäule umgefahren.

Der Renault landete an einer Blitzersäule. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage bestätigte, waren ein Opel und ein Renault auf der Permoserstraße/Ecke Paunsdorfer Allee unterwegs.

An der Kreuzung kam es dann zum Crash, wobei der Renault mit so einer Wucht gegen eine Blitzersäule schmetterte, dass diese daraufhin abgebrochen ist.

Wie genau es zu dem Vorfahrtsunfall kommen konnte, war noch nicht bekannt.