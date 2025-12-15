 635

Vordertür demoliert! Leipziger Tram auf Nebenstrecke von Mazda gerammt

Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist am Montagnachmittag ein Mann verletzt worden.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist am Montagnachmittag ein Mann verletzt worden.

Die vordere Tür der Straßenbahn ist Schrott.
Mit seinem Mazda 3 wollte er in Eutritzsch gegen 15.06 Uhr augenscheinlich von der Bitterfelder Straße auf die Apelstraße abbiegen.

Offenbar missachtete er dabei die Vorfahrt einer Straßenbahn.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei der Mazda erheblich im linken Frontbereich, die Tram an der vorderen Einstiegstür beschädigt wurde.

"Der Autofahrer wurde dabei leicht verletzt und vor Ort im Rettungswagen behandelt", sagte Polizeisprecher Moritz Peters zu TAG24.


Der Mazda wurde im Frontbereich beschädigt.
Auslaufende Betriebsstoffe des Autos wurden vor Ort gebunden, der Kreuzungsbereich abgesperrt. Da es sich um eine Nebenstraße handelt, fielen die Behinderungen geringfügig aus.

