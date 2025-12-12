Transporter knallt ungebremst gegen Auto: Fahrer schwer verletzt

An einer Ampelkreuzung in Leipzig knallte am Donnerstagabend ungebremst ein Transporter auf einen Ford. Mehrere Personen wurden verletzt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - An einer Ampelkreuzung im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Ost knallte am Donnerstagabend ungebremst ein Transporter auf einen Ford. Mehrere Personen wurden verletzt.

Die Spuren des Unfalls - an dem Auto klar zu erkennen.
Die Spuren des Unfalls - an dem Auto klar zu erkennen.  © 7aktuell.de

Der 46-jährige Transporterfahrer war laut Polizei gegen 18.45 Uhr auf der Torgauer Straße in südwestliche Richtung unterwegs.

Unterdessen hielt ein 23-jähriger Fahrer auf derselben Straße mit seinem Ford an einer Ampel auf Höhe der Kreuzung zur Adenauerallee.

Der Transporterfahrer schien das nicht bemerkt zu haben und knallte ungebremst gegen das Auto.

Schwer verletzt, aber ansprechbar: 20-Jährige in Leipzig zwischen Bahnen eingeklemmt
Leipzig Unfall Schwer verletzt, aber ansprechbar: 20-Jährige in Leipzig zwischen Bahnen eingeklemmt

"Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Fords schwer und der Beifahrer (35) des Nissans leicht verletzt", bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Die Polizei wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützt.
Die Polizei wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützt.  © 7aktuell.de

Der Verkehrsunfalldienst ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit Verkehrsunfall.

Titelfoto: Montage: 7aktuell.de

Mehr zum Thema Leipzig Unfall: