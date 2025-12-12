Transporter knallt ungebremst gegen Auto: Fahrer schwer verletzt

Leipzig - An einer Ampelkreuzung im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Ost knallte am Donnerstagabend ungebremst ein Transporter auf einen Ford. Mehrere Personen wurden verletzt.

Die Spuren des Unfalls - an dem Auto klar zu erkennen. © 7aktuell.de

Der 46-jährige Transporterfahrer war laut Polizei gegen 18.45 Uhr auf der Torgauer Straße in südwestliche Richtung unterwegs.

Unterdessen hielt ein 23-jähriger Fahrer auf derselben Straße mit seinem Ford an einer Ampel auf Höhe der Kreuzung zur Adenauerallee.

Der Transporterfahrer schien das nicht bemerkt zu haben und knallte ungebremst gegen das Auto.

"Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Fords schwer und der Beifahrer (35) des Nissans leicht verletzt", bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters. Beide kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.