VW-Fahrer reagiert unter Drogen zu spät: Zwei Verletzte bei Ampelcrash in Leipzig

Leipzig - Bei einem Unfall an der Kreuzung Pfaffendorfer Straße und Goerdelerring im Leipziger Zentrum sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden.

Im Bereich der Kreuzung Pfaffendorfer Straße und Goerdelerring kam es am Sonntag durch den Unfall zu Sperrungen und Verkehrseinschränkungen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Crash gegen 13.25 Uhr ereignet.

Eine Mini-Fahrerin (59) war dabei auf der Pfaffendorfer Straße in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße unterwegs gewesen und hatte an der Kreuzung mit dem Ring an einer roten Ampel warten müssen.

Der Fahrer (28) eines nachfolgenden VWs soll dies jedoch zu spät bemerkt haben, wodurch der Volkswagen auf den Mini auffuhr. Ein versuchtes Ausweichmanöver gelang ihm nicht und so traf er den Mini im linken Heckbereich.

Dabei verletzten sich die 59-jährige Fahrerin und ihr 60-jähriger Beifahrer. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem anschließenden Drogenschnelltest konnten bei dem 28-Jährigen Opiate sowie Kokain nachgewiesen werden, woraufhin ihm der Führerschein entzogen und ein Bluttest angeordnet wurde.

"Des Weiteren erfolgte nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt des Amtsgerichtes Leipzig eine Wohnungsdurchsuchung beim VW-Fahrer. In der Wohnung konnten keine Betäubungsmittel aufgefunden werden", informierte Sprecherin Berit Wünscher am Montag.