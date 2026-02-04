Unfall im Leipziger Norden: Busse und Bahnen werden umgeleitet

Leipzig - Im Leipziger Norden gab es am Dienstagmittag einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund der zeitweisen Sperrung der Wittenberger Straße kam es zu Verkehrseinschränkungen und Umleitungen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell nicht klar. © 7aktuell/Eric Pannier

Insgesamt seien fünf Fahrzeuge beschädigt worden, bestätigte Polizeisprecher Paul Engelmann auf TAG24-Nachfrage.

Die Einsatzleitstelle sei gegen 11.25 Uhr über den Vorfall informiert worden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Was genau passiert ist, befinde sich aktuell noch in der Klärung.

Aufgrund des Einsatzes mehrerer Abschleppfahrzeuge musste die Wittenberger Straße zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Umleitungen und Verzögerungen im Betriebsablauf der Straßenbahnlinie 14 sowie der Buslinie 90.