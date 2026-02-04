Drei Verletzte nach Frontal-Crash auf sächsischer Landstraße

Rackwitz - Auf der B184 zwischen Leipzig und Delitzsch sind am späten Dienstagnachmittag mehrere Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt worden.

Die Landstraße war kurzzeitig komplett gesperrt. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecher Chris Graupner TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.55 Uhr zwischen dem zu Rackwitz gehörenden Ort Brodenaundorf und Delitzsch.

Ergänzenden Informationen vom Mittwoch zufolge habe die Fahrerin (28) eines Mitsubishi aufgrund der Witterungsverhältnisse die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Sie geriet in den Gegenverkehr und krachte mit einem entgegenkommenden Ford zusammen.

Alle fünf Insassen aus beiden Fahrzeugen wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Bei drei von ihnen wurden Verletzungen festgestellt.

Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort.