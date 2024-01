Verbotenes Wendemanöver: Verkehrschaos nach heftigem Unfall zwischen Tram und Laster

Eine Straßenbahn ist in Leipzig entgleist, nachdem sie mit einem Lkw zusammengekracht ist. © News5/Grube

Der 43-jährige Fahrer eines Lkw war um 14.45 Uhr auf dem Roßplatz in westlicher Richtung unterwegs gewesen und wollte dann verbotenerweise wenden. Dabei kam es zum Zusammenprall mit einer Tram, die in die gleiche Richtung fahrend in die Grunewaldstraße abbiegen wollte, teilte die Leipziger Polizei am Sonntag mit.



Zwei Personen seien dabei verletzt worden, mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Durch den Unfall entgleiste die Straßenbahn und musste aufwendig in das Gleisbett zurückgesetzt werden.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren bis zum späten Nachmittag vor Ort. Die Unfallstelle konnte kurz nach 17.30 Uhr dann aber geräumt werden. Der entstandene Sachschaden wurde mit einem Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich beziffert.

Es kam zu massiven Einschränkungen im Auto- und Bahnverkehr, die Tramlinien 8, 9, 10, 11, 14 und 16 mussten umgeleitet werden. Auch nach Aufhebung der Umleitungen mussten sich Fahrgäste noch auf Ausfälle einzelner Fahrten sowie erhebliche Verspätungen einstellen, hieß es in den Verkehrsmeldungen der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).