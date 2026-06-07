Verkehrsunfall im Leipziger Osten: Radfahrer schwer verletzt

Leipzig - Ein 52-Jähriger wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der Radfahrer wollte gerade von der Prager Straße in die Kregelstraße abbiegen. (Symbolbild) © Ralf Seegers

Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntagvormittag erklärte, war der 52-Jährige gegen 14.55 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Prager Straße stadteinwärts unterwegs.

Ein 62-Jähriger war zur selben Zeit mit seinem Ford Mondeo ebenfalls dort unterwegs. Er wollte nach rechts in die Kregelstraße einbiegen.

Dabei übersah er den Radfahrer und krachte mit ihm zusammen.

Der 52-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.