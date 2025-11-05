Verletzte Person nach Tram-Vollbremsung am Johannisplatz in Leipzig
Leipzig - Eine unbekannte Person überquerte am Mittwochvormittag die Straßenbahngleise am Johannisplatz im Zentrum von Leipzig, ohne auf die herannahende Tram zu achten. Dabei wurde ein Insasse verletzt.
Polizeisprecher Moritz Peters bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Straßenbahn der Linie 4 gegen 11.24 Uhr eine Vollbremsung einleiten musste.
Dabei kam in der Bahn eine Person zu Fall.
Sie verletzte sich und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Zur Person oder der Schwere der Verletzungen können im Moment noch keine Angaben gemacht werden.
Wer die Gleise überquerte und die Vollbremsung provozierte, wird ermittelt.
Bis circa 13 Uhr rechnen die Leipziger Verkehrsbetriebe mit Einschränkungen auf der Linie 12. Sie fährt bis dahin verkürzt bis zur Haltestelle Hauptbahnhof Westseite. Es kann zu Fahrtausfällen oder Verspätungen kommen.
