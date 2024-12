Vier Verletzte bei schwerem Auffahrunfall am Cossi

Markkleeberg - Am letzten Tag des Jahres hat es in Markkleeberg einen schweren Auffahrunfall gegeben.

Ein Auto rauschte in seinen an einer roten Ampel stehenden Vordermann. © 7aktuell.de/Eric Pannier

Ersten Erkenntnissen von vor Ort nach war am Mittag bei tief stehender Sonne ein Auto auf der Brückenstraße am Abzweig zum Nordstrand seinem Vordermann an der roten Ampel aufgefahren.

Vier Personen wurden dabei verletzt und kamen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Neben Krankenwagen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.

Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden.