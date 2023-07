21.07.2023 12:52 Vier Verletzte bei Unfall: Autofahrerin hatte über zwei Promille!

Vier Verletzte, zwei von ihnen schwer. So die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend in Parthenstein im Landkreis Leipzig ereignete.

Von Eric Mittmann

Parthenstein - Vier Verletzte, zwei von ihnen schwer. So die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend in Parthenstein im Landkreis Leipzig ereignete. In Parthenstein bei Leipzig hat am Donnerstagabend eine 34-Jährige einen schweren Unfall verursacht. Vier Menschen wurden dabei verletzt. © Medienportal-Grimma Wie die Polizei mitteilte, war an der Einmündung der Alten Dorfstraße ein Mercedes von der Straße abgekommen und frontal mit einer Hauswand sowie einem Betonlichtmast kollidiert. Die 34-jährige Fahrerin sowie eine Insassin (40) wurden bei dem Crash schwer verletzt. Zwei weitere Mitfahrer (30, 40) erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle vier zur Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 34-Jährige zum Zeitpunkt des Crashs unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Durch die Wucht bei dem Zusammenstoß kam zudem der Betonmast zu Fall. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf rund 26.500 Euro. Zudem kam ein Betonmast bei dem Crash zu Fall. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden mit rund 26.500 Euro. © Medienportal-Grimma Die 34-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten.

