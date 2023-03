Von Tram erfasst und mit Auto zusammengekracht: Zwei Fahrrad-Unfälle an einem Tag in Leipzig

Leipzig - Innerhalb weniger Stunden hat es in Leipzig gleich zwei schwere Fahrrad- Unfälle gegeben: Am Montag ist eine 68 Jahre alte Radlerin mit einem Auto zusammengekracht und ein 20-jähriger Radfahrer von einer Straßenbahn erfasst worden.

In Leipzig wurden am Montag gleich zwei Fahrradfahrer bei Unfällen verletzt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 68-Jährige gegen 11.30 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Leonhard-Frank-Straße in Sellerhausen-Stünz unterwegs und wollte nach links in die Walter-Barth-Straße abbiegen. "Dabei übersah sie einen in gleiche Richtung fahrenden Hyundai (Fahrerin: 68)", hieß es weiter.

Durch den darauffolgenden Zusammenstoß sei die Radlerin schwer verletzt worden und habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Zudem sei ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstanden.

Zum zweiten Unfall kam es laut Mitteilung gegen 18.30 Uhr in der Südvorstadt. Der 20-Jährige sei auf der Hardenbergstraße geradelt und habe die Karl-Liebknecht-Straße überquert. Laut Polizei achtete er nicht auf eine von links kommende Tram (Fahrer: 64) und wurde angefahren.

Ein Rettungswagen habe den Verletzten ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liege bei etwa 2700 Euro.