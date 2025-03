VW-Fahrer unter Drogen beteiligt: Gleich mehrere Unfälle in einer Leipziger Straße

Leipzig - Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten Sonntag alle Hände voll zu tun: In einem Gewerbegebiet im Westen Leipzigs krachte es am Mittag gleich zweimal.

Der VW krachte am Sonntagmittag gegen einen Baum. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Beide Unfälle in der Schomburgkstraße im Stadtteil Neulindenau konnte Andreas de Parade vom polizeilichen Lagezentrum auf Nachfrage von TAG24 bestätigen.

Demnach sei der erste gegen 12.36 Uhr geschehen, hier waren ein Mercedes und ein VW beteiligt. "Der VW-Fahrer (28) wollte den vorausfahrenden Mercedes eines 69-Jährigen überholen, der in dem Moment aber nach links in ein Grundstück abbiegen wollte", sagte de Parade. Die Fahrt des VW endete an einem Baum.

Der Mercedes-Fahrer wurde verletzt. Beim 28-Jährigen reagierte ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine und Kokain, teilte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Montag ergänzend mit. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 40.000 Euro.

Rund eine halbe Stunde später, gegen 13.10 Uhr, verunglückte ganz in der Nähe außerdem ein Motorradfahrer (20) alleinbeteiligt. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Einen Zusammenhang beider Unfälle gibt es nicht.