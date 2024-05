VW gerät in Gegenverkehr: 80-Jähriger stirbt bei Unfall auf der B6

Der VW-Fahrer (80) war auf die Gegenspur geraten und dort mit einem Omnibus kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er anschließend noch gegen ein Taxi geschleudert. © Sören Müller

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich das Unglück gegen 14.15 Uhr ereignet.

Der Senior war gerade auf der Bundesstraße von Deuben aus in Richtung Wurzen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. "Dort kollidierte er zuerst mit einem Mercedes-Omnibus und wurde in der weiteren Folge noch gegen ein Taxi geschleudert", so die Sprecherin.

Ersthelfer kümmerten sich um die Verunfallten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Für den 80-jährigen VW-Fahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er hatte bei dem Crash schwerste Verletzungen erlitten, denen er noch am Unfallort erlag.

Der 45-jährige Fahrer des Omnibus wurde ebenfalls verletzt. "Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt." Auch der Fahrer des Taxis kam in die Obhut des Rettungsdienstes, musste allerdings nicht behandelt werden. Der Bus war glücklicherweise ohne Passagiere unterwegs, sodass keine weiteren Menschen betroffen waren.

Die B6 ist im Zuge des Unfalls seit dem frühen Nachmittag voll gesperrt. "Alle drei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Dies wird wahrscheinlich noch einige Stunden in Anspruch nehmen", sagte Polizeisprecherin Freitag.