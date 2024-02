VW landet auf der Seite: Drei Verletzte nach Kreuzungscrash bei Leipzig

Der VW wurde bei dem Crash auf die Seite geworfen. Fahrer (58) und Beifahrerin (25) wurden leicht verletzt. © Leipzig FireFighter

Wie Polizeisprecherin Josephin Sader gegenüber TAG24 erklärte, hatte sich der Unfall gegen 18.30 Uhr im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 7925 ereignet.

Eine 18-Jährige, die mit ihrem Ford Kuga zunächst auf der Staatsstraße in Richtung Espenhain unterwegs war, hatte an der Kreuzung nach links in die K7925 einbiegen wollen. "Dabei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten VW", so die Sprecherin.

Es kam zur Kollision, in deren Folge der VW-Bus auf der Seite landete und so zum Liegen kam.

Der 58-jährige Fahrer des VWs sowie seine Beifahrerin (25) wurden dabei leicht verletzt. Die Ford-Fahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Die S242 war im Zuge der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.