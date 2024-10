Weil auffälliges Auto über Rot fährt: Tram legt Notbremsung ein, 92-Jähriger stürzt

Der Fahrer (52) dieser Straßenbahn musste am Montagmorgen eine Gefahrenbremsung einlegen, durch die ein Fahrgast (92) verletzt wurde. © Christian Grube

Am Montagmorgen gegen 9.35 Uhr leitete ein 52-Jähriger seine Tram der Linie 15 in Richtung Meusdorf über die Prager Straße.

An der Kreuzung Stephanstraße, kurz nach dem Grassi-Museum auf Höhe des Alten Johannisfriedhofs, kreuzte der unbekannte Fahrer eines hellblau-türkisblauen Fahrzeugs aus der Stephanstraße kommend die Prager Straße und somit auch den Fahrtweg der Tram, die zu diesem Zeitpunkt vorfahrtsberechtigt war. Das Auto selbst soll bei Rot gefahren sein.

Nur mit einer Gefahrenbremsung konnte der LVB-Mitarbeiter einen Zusammenstoß vermeiden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Autofahrer flüchtete unerkannt stadteinwärts in Richtung Augustusplatz.

"Durch die Bremsung kam ein 92-jähriger Fahrgast in der Bahn zu Sturz und wurde dadurch leicht verletzt mit anschließender ambulanter medizinischer Behandlung in einem Krankenhaus", so Polizeisprecherin Berit Wünscher.