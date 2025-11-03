Zusammenstoß nahe Leipzig: Bundesstraße voll gesperrt

Borsdorf - Die B6 musste am Montagvormittag voll gesperrt werden. Ein Lastwagen und ein Auto kollidierten.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmern sich unter anderem um ausgelaufene Flüssigkeiten. © xcitepress

Der Zusammenstoß soll gegen 11.15 Uhr passiert sein.

Polizeisprecher Franz Anton bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Fahrzeuge zwischen Borsdorf und Machern auf Höhe der Ortslage Cunnersdorf unterwegs waren.



Der Lastwagen und der VW T-Roc prallten frontal aufeinander, dabei geriet eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr.

Nach ersten Informationen wurde eine Person verletzt.