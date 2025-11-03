Zusammenstoß nahe Leipzig: Bundesstraße voll gesperrt
Borsdorf - Die B6 musste am Montagvormittag voll gesperrt werden. Ein Lastwagen und ein Auto kollidierten.
Der Zusammenstoß soll gegen 11.15 Uhr passiert sein.
Polizeisprecher Franz Anton bestätigte auf TAG24-Anfrage, dass die Fahrzeuge zwischen Borsdorf und Machern auf Höhe der Ortslage Cunnersdorf unterwegs waren.
Der Lastwagen und der VW T-Roc prallten frontal aufeinander, dabei geriet eines der Fahrzeuge in den Gegenverkehr.
Nach ersten Informationen wurde eine Person verletzt.
Die Unfallursache ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. In den Verkehrswarnmeldungen war unter anderem von ausgelaufenen Flüssigkeiten auf der Fahrbahn die Rede.
Die B6 wurde beidseitig gesperrt. Ortskundige Autofahrer sollten das Gebiet umfahren.
