Unfall am Bahnübergang: Rettungshubschrauber im Einsatz
Brandis - Im Brandiser Ortsteil Beucha (Landkreis Leipzig) ist am Donnerstag eine Frau bei einem Auffahrunfall vor einem Bahnübergang verletzt worden.
Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann ging der Notruf um 14.02 Uhr auf der Leitstelle ein.
Demnach war ein Seat aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Hasenheide auf einen SUV aufgefahren, der vor einem geschlossenen Bahnübergang gewartet hatte. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Brandis unterwegs.
Die Fahrerin des Seat wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt.
Auch ein Rettungshubschrauber war auf der zunächst unklaren Lage im Einsatz und landete nahe der Unfallstelle.
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Beucha, Brandis und Polenz sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz vor Ort sicher.
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Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Straße Hasenheide zeitweise vollständig gesperrt werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens lagen zunächst keine Informationen vor.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller