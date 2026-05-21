Unfall am Bahnübergang: Rettungshubschrauber im Einsatz

Brandis - Im Brandiser Ortsteil Beucha (Landkreis Leipzig ) ist am Donnerstag eine Frau bei einem Auffahrunfall vor einem Bahnübergang verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich vor einem geschlossenen Bahnübergang. © Medienportal Grimma/Sören Müller

Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann ging der Notruf um 14.02 Uhr auf der Leitstelle ein.

Demnach war ein Seat aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Hasenheide auf einen SUV aufgefahren, der vor einem geschlossenen Bahnübergang gewartet hatte. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Brandis unterwegs.

Die Fahrerin des Seat wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt.

Auch ein Rettungshubschrauber war auf der zunächst unklaren Lage im Einsatz und landete nahe der Unfallstelle.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Beucha, Brandis und Polenz sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz vor Ort sicher.