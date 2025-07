Verzweifelte Suche in Leipzig: Wo ist Clara Zetkin?

Wie Polizeisprecherin Sandra Freitag auf TAG24-Nachfrage mitteilte, zeigte eine Mitarbeiterin der Stadt den Diebstahl der Büste aus dem Hof der "Schule am Palmengarten" bereits am 2. Dezember 2024 an.

Offenbar musste erhebliche Kraft aufgewendet werden, um die Büste zu entfernen. © TAG24/Jan-Gerrit Vahl

"Clara Zetkin war eine der bedeutendsten Vertreterinnen der proletarischen Frauen- und der Arbeiter/innen-Bewegung", sagte Dr. Volker Külow, Stadtrat der Fraktion Die Linke. "Ihr Schaffen als Journalistin, Sozialistin, Kommunistin, Internationalistin, Friedensaktivistin, Feministin wollen wir in unserer Stadt, in der Zetkin so lange Zeit gewirkt hat, besonders in Ehren halten."

Umso bestürzender sei das ungeklärte Verschwinden des Kunstwerks. "Der Fall muss alsbald aufgeklärt werden!", fordert der Stadtrat. Deswegen habe sich die Linke-Fraktion entschieden, eine Anfrage an den Oberbürgermeister zu richten.

Nach ihrer Fertigstellung 1972 stand die Büste zunächst auf dem Gelände der Pädagogischen Hochschule "Clara Zetkin", bevor sie im Hof des 2021 gegründeten Gymnasiums "Schule am Palmengarten" ihre neue alte Heimat fand.