Darum wird es am Montag auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt ganz still

Leipzig - Statt festlicher Musik, Disco-Hits aus den Buden und Engelsgesang hallt am kommenden Montag Stille über den Leipziger Weihnachtsmarkt . Das hat einen speziellen Grund!

Der Leipziger Weihnachtsmarkt möchte gegen die stark gestiegenen GEMA-Gebühren angehen. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Wie das Marktamt Leipzig am Freitag informierte, wird es am kommenden Monat weder Livemusik noch Musik vom Band auf dem gerade eröffneten Markt geben. Damit beteiligt sich die Messestadt an einem deutschlandweiten Protest der Kommunen gegen die stark angestiegenen GEMA-Gebühren für Weihnachtsmärkte.

"Die Gebühren werden nun nach der gesamten Veranstaltungsfläche berechnet, unabhängig von der wirklich beschallten Fläche beispielsweise vor der Bühne.

Über Nacht steigen so die Gebühren um bis zu 1000 Prozent. Das hat drastische Folgen für die Kommunen: Bühnenprogramme mit Livemusik sind nicht mehr zu finanzieren, selbst für Beschallung per Boxen aus der Konserve werden außerordentlich hohe Summen aufgerufen", erklärte Marktamtsleiter Dr. Walter Ebert.

2019 hatte die Gebühr noch bei 2900 Euro gelegen, 2022 hatte diese einen Sprung auf rund 18.000 Euro gemacht.

Die Leidtragenden hierbei seien vor allem viele Kleinkünstler und regionale Chöre und Vereine, die um ihre Auftritte fürchten müssen. Gefordert wird deshalb eine Überarbeitung und transparente Neufassung des Tarifs für Weihnachtsmärkte, Volks- und Bürgerfeste.