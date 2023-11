Extremer Gebührenanstieg? So erklärt die GEMA den Weihnachtsmarkt-Wucher

Leipzig - Bereits seit Anfang des Jahres kämpft der Weihnachtsmarkt in Leipzig für eine Anpassung der plötzlich extrem angestiegenen GEMA-Gebühren. Nun bezieht die GEMA Stellung zu den Vorwürfen, dass ihre Preise unverhältnismäßig hoch sind.

Laut GEMA gab es keine Gebührenerhöhung für Weihnachtsmärkte. © dpa/Marcus Brandt

Über beinahe ein ganzes Jahr erstreckten sich die Verhandlungen des Leipziger Weihnachtsmarktes mit der GEMA.

Grund dafür war ein plötzlicher, extremer Gebühren-Anstieg. Satte 36.000 Euro verlangte die GEMA 2022.

Nachdem Leipzig insgesamt viermal in Widerspruch gegangen ist, einigte man sich darauf, der Stadt 18.000 Euro zu erlassen.

Doch wie kommt es denn zu dem plötzlichen Anstieg, der nicht nur den Leipziger Weihnachtsmarkt betrifft? Laut GEMA liege die Schuld dafür bei den betroffenen Märkten selbst.

"Was wir festgestellt haben, und das ist der entscheidende Faktor für die Steigerungen in der Lizenzhöhe, ist, dass die von den Märkten angemeldete Veranstaltungsfläche in der Größe bisweilen deutlich abweicht von der tatsächlichen Größe, die wir im letzten Jahr nachgemessen haben", berichtet GEMA-Pressesprecherin Nadine Remus TAG24.