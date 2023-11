Neue Märchenwald-Serie! So sehen die diesjährigen Leipziger Weihnachtstassen aus

Leipzig - In rund einer Woche öffnet der Leipziger Weihnachtsmarkt seine Türen, um den Besucherinnen und Besuchern die Adventszeit zu versüßen. Wie immer ein besonderes Highlight: die limitierten Tassen.

Auf der diesjährigen Leipziger Kindertasse wird Onkel Uhu zu sehen sein. © Stadt Leipzig

Wie die Stadt am Montag mitteilte, orientieren sich die Kindertassen wie auch schon in den vergangenen Jahren am "Sandmännchen"-Universum.

Nachdem sie 2022 von Pittiplatsch geziert wurden, ist nun Onkel Uhu aus dem Märchenwald auf den neuen Versionen zu sehen.

Der weise Lehrer macht damit den Anfang der Märchenwald-Serie, die in den kommenden Jahren von weiteren bekannten Figuren ergänzt werden soll, so der Plan.

Die Form und Farbgestaltung soll aber nahtlos an die bisherigen Versionen anschließen, sodass eine einheitliche Sammlung entstehen kann.

Und wer die Onkel Uhu-Tasse seiner Sammlung hinzufügen will, sollte schnell sein: Von den insgesamt 25.000 produzierten Stücken werden in diesem Jahr 15.000 auf dem Weihnachtsmarkt erhältlich sein. Der Rest wird in den Online-Shops von Käthe Wohlfahrt und RBB vertrieben. Mit einer Nachproduktion ist wie immer nicht zu rechnen.