Wie teuer ist ein Besuch auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt? TAG24 macht den Test

Von Tamina Porada

Leipzig - Glühwein, Kräppelchen, gebrannte Mandeln, Rostbratwurst und Lángos - viele Menschen freuen sich das ganze Jahr über auf die klassichen Leckereien, mit denen die Weihnachtsmärkte locken. Doch wie steht es in diesem Jahr um die Preise? TAG24 war in Leipzig und hat durchgerechnet, was ein typischer Tag kostet.

Glühwein

Glühwein darf natürlich auch auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Es gibt wieder zahlreiche Sorten, die Preise sind aber an allen Ständen stabil. Den preiswertesten Glühwein gab es auf dem Markt beim Lions Club Leipzig für vier Euro zuzüglich Pfand. Für Winzerglühwein sind in der Regel fünf Euro fällig.

Lángos

Die ungarische Spezialität darf bei vielen Menschen in Leipzig bei einem Weihnachtsmarktbesuch nicht fehlen. Wie viel der Lángos kostet, kommt auf den Belag an. Mit Salz bekommt man das Fladenbrot ab drei bis vier Euro. Voll belegt kostet er bis zu 7,50 Euro.

Rostbratwurst

Die Rostbratwurst ist für viele der absolute Klassiker. Egal ob echte Thüringer oder mit Geflügel - in diesem Jahr kostet sie in der Regel um die fünf Euro.

Schmalzgebäck

Fischers Schmalzgebäck ist in Leipzig eine echte Institution. Gerade am Abend und am Wochenende stehen die Besucherinnen und Besucher Schlange für eine Tüte der begehrten Kräppelchen. Die Preise liegen in diesem Jahr - je nach Tütengröße - zwischen drei und acht Euro. An anderen Ständen beobachteten wir ähnliche Preise.

Schokoladen-Obst und gebrannte Mandeln

Die beliebten Schoko-Spieße gibt es auch in diesem Jahr wieder in allen Variationen. Äpfel, Bananen und Himbeeren kosteten bei unserem Test auf dem Augustusplatz vier Euro. Wer Erdbeeren oder einen Mix aus Früchten möchte, muss etwas mehr bezahlen.

Für 100 Gramm gebrannte Mandeln sind in diesem Jahr zwischen vier und fünf Euro fällig. Wer besondere Geschmacksrichtungen möchte, zahlt leicht drauf.

Fahrgeschäfte

Vor allem mit Kindern gehört eine Fahrt auf dem Karussell oder dem Riesenrad meistens dazu. Vom Riesenrad auf dem Augustusplatz aus hat man einen guten Blick auf die zentralen Sehenswürdigkeiten, auf den Märchenwald, das Finnische Dorf und das Südtiroler Dorf. Es gibt offene und geschlossene Gondeln mit Sitzplätzen und Gondeln zum Stehen. Erwachsene zahlen sechs Euro. Kinder unter zehn Jahren zahlen vier Euro.

Das ist unser Fazit