Stromausfall auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt

Leipzig - Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt sind am Mittwochabend vorübergehend die Lichter ausgegangen.

Polizisten sicherten den vom Stromausfall betroffenen Bereich ab. © TAG24/Tamina Porada

Gegen 17.45 Uhr wurden laut Störungskarte von Netz Leipzig im Innenstadtbereich mehrere Stromausfälle gemeldet.

Betroffen war unter anderem das Gebiet um die Nikolaikirche.

Sowohl das Gotteshaus als auch umliegende Stände des Weihnachtsmarkts blieben dunkel.

Auch das benachbarte "Motel One" musste ohne Strom auskommen.



