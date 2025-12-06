Sicherheitsfestung um Leipziger Weihnachtsmarkt: Ist das wirklich zumutbar?

Leipzig - Spätestens nach der Amokfahrt auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ist klar: Besucher müssen vor derartigen Gefahren geschützt werden. Auch in Leipzig wurde dafür ein umfassendes Sicherheitskonzept erarbeitet. Statt auf moderne Technik, scheint dieses aber eher auf Muskelkraft zu setzen - vom Preis ganz abgesehen.

Ein Kraftakt: Sicherheits-Mitarbeiter müssen die schweren Sperrelemente fast im Minutentakt verrücken. © Lutz Brose

Rund 1,4 Millionen Euro investierte die Messestadt in knapp 200 mobile Einfahrtsperren. Doch die Zufahrten in die Innenstadt müssen zugänglich bleiben.

Abgesehen vom Linienverkehr der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) brauchen auch Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei im Notfall einen schnellen Zugang zum Leipziger Weihnachtsmarkt.

Die Lösung ist ein Knochenjob. Denn die schweren Sperrelemente werden während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes von Mitarbeitern einer externen Sicherheitsfirma bei zufahrtsberechtigten Fahrzeugen jedes Mal zur Seite gerückt.



Alleine für Straßenbahnen, die die Mittelfahrbahn Augustusplatz zwischen 6 und 20 Uhr passieren, müssen Mitarbeiter die Sperren satte 48 Mal pro Stunde verschieben, erklärt LVB-Sprecher Marc Backhaus auf TAG24-Anfrage.

Zusätzlich zu dem enormen Kraftaufwand kommt der sicher nicht unerhebliche finanzielle Aspekt hinzu.

Das Ordnungsamt konnte auf TAG24-Anfrage weder beantworten, wie viel Personal für das Verrücken der Sperren nötig ist, noch wie hoch die Kosten für den Aufwand der Sicherheitsfirma sind.