Zeugen gesucht: 24-Jähriger wird in Hinterhalt gelockt und angegriffen - Mittäter in Haft

Markranstädt - Am Freitagnachmittag wurde ein 24-Jähriger auf einem Feldweg bei Markranstädt (Landkreis Leipzig ) von mehreren maskierten Tätern attackiert und ausgeraubt. Offenbar wurde er zuvor gezielt von einem Bekannten in einen Hinterhalt gelockt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Auf einem Feldweg wurde der 24-Jährige am Freitagnachmittag von maskierten Männern attackiert und ausgeraubt. (Symbolbild) © Taras Panchuk/APA/dpa

Das spätere Opfer hatte sich mit einem 26-jährigen Bekannten verabredet und fuhr daher am Freitag gegen 13.25 Uhr in dessen schwarzem BMW 3 mit, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Montag mitteilte.

Auf einem Feldweg, angrenzend an die Straße "An den Windmühlen", stoppte der 26-Jährige den BMW unter dem Vorwand eines technischen Defekts.

Plötzlich tauchten jedoch vier maskierte Gestalten auf, schlugen mit Gegenständen auf den 24-Jährigen ein und bedrohten ihn. Außerdem forderten sie ihn auf, ihnen seine Wertsachen zu geben.

Als die Angreifer feststellten, dass sich diese im Fahrzeug befanden, stiegen sie gemeinsam mit dem 26-jährigen Bekannten des Ausgeraubten in den BWM und fuhren davon. Ihr Opfer ließen sie verletzt zurück.