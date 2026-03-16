Zeugen gesucht: 24-Jähriger wird in Hinterhalt gelockt und angegriffen - Mittäter in Haft
Markranstädt - Am Freitagnachmittag wurde ein 24-Jähriger auf einem Feldweg bei Markranstädt (Landkreis Leipzig) von mehreren maskierten Tätern attackiert und ausgeraubt. Offenbar wurde er zuvor gezielt von einem Bekannten in einen Hinterhalt gelockt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Das spätere Opfer hatte sich mit einem 26-jährigen Bekannten verabredet und fuhr daher am Freitag gegen 13.25 Uhr in dessen schwarzem BMW 3 mit, wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Montag mitteilte.
Auf einem Feldweg, angrenzend an die Straße "An den Windmühlen", stoppte der 26-Jährige den BMW unter dem Vorwand eines technischen Defekts.
Plötzlich tauchten jedoch vier maskierte Gestalten auf, schlugen mit Gegenständen auf den 24-Jährigen ein und bedrohten ihn. Außerdem forderten sie ihn auf, ihnen seine Wertsachen zu geben.
Als die Angreifer feststellten, dass sich diese im Fahrzeug befanden, stiegen sie gemeinsam mit dem 26-jährigen Bekannten des Ausgeraubten in den BWM und fuhren davon. Ihr Opfer ließen sie verletzt zurück.
Polizei vermutet Tatbeteiligung des 26-Jährigen
Der Ausgeraubte verließ den Tatort und hielt in der Nähe einen LKW an, dessen Fahrer schließlich die Polizei alarmierte. Die leichten Verletzungen des 24-Jährigen wurden später im Krankenhaus ambulant behandelt.
"Die Ermittlungen der Polizei erhärteten eine Tatbeteiligung des 26-Jährigen", so Polizeisprecherin Lübcke. "Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde er vorläufig festgenommen. Am Samstag erließ ein Richter antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl, der 26-Jährige wurde in eine JVA überstellt."
Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, oder per Telefon unter der (0341) 966 4 6666 zu melden.
Titelfoto: Taras Panchuk/APA/dpa