Leipziger Zoo prahlt: Kein Kindergarten bringt mehr Kilos auf die Waage!

Leipzig - In der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge mussten die vier Leipziger Elefantenkinder auf die Waage steigen. Dabei kam ein beachtliches Gesamtgewicht zusammen.

Die Leipziger Elefantenherde wird immer größer - und schwerer! © Zoo Leipzig

Einmal monatlich steht für die Elefanten des Leipziger Zoos der Gang auf die Waage an. Auch der Nachwuchs soll nach und nach an das Prozedere herangeführt werden - was mal besser und mal schlechter klappt.

Den Anfang macht Akito. Als Hahn im Korb und mit 18 Monaten der Älteste im Bunde ist das Wiegen für ihn inzwischen etwas ganz Alltägliches geworden, sodass alles reibungslos läuft und schnell das stolze Gewicht von 646 Kilo auf der Anzeige erscheint. "Besser kann's nicht laufen", lobt Pfleger Paul. "Der kleine Streber."

Als Nächstes ist die Zweitjüngste Zaya an der Reihe, das absolute "Vorzeigekind" der Herde. Denn als Tochter der Leitkuh Kewa bekommt sie stets sowohl die beste als auch meiste Milch und muss sich deshalb verglichen mit den älteren Kindern in Sachen Gewicht wirklich nicht verstecken.

"Sie muss nicht viel für ihr Essen tun, weil sie das Chefinnen-Kind ist", erklären die Pfleger, während sie ihr beachtliches Gewicht von 588 Kilo notieren. Auch Halbschwester Bao Ngoc hat innerhalb eines Monats 34 Kilo zugelegt und bringt nun ganze 584 Kilo auf die Waage.