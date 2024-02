Techtelmechtel mit Zeitdruck! Italienischer Leopard muss unbedingt für Nachwuchs sorgen

Im Leipziger Zoo leben aktuell zwei Amurleoparden. Checco aus Italien soll nun Weibchen Mia beglücken. © Zoo Leipzig

Bei den Amur-Leoparden handelt es sich aufgrund von Wilderei und veränderten Klimabedingungen um die weltweit seltenste Leoparden-Art. Es wird geschätzt, dass aktuell nur noch knapp 100 Exemplare in freier Wildbahn leben.

Um die stark vom Aussterben bedrohte Rasse am Leben zu erhalten, laufen unter anderem im Leipziger Zoo spezielle Zuchtprogramme.

Doch in der Messestadt steht man vor einem Problem: Kater Xembalo scheint im stolzen Alter von 18 Jahren nicht mehr sonderlich interessiert an Themen wie Fortpflanzung und Artenerhaltung zu sein. Gleichzeitig setzt man aber große Hoffnungen in Weibchen Mia (10).

Die Lösung: Ein neuer Mann muss her - und zwar in Form von "Hochzeitskater" Checco (8) aus Italien, der Mia in den kommenden vier Wochen beglücken und für erneuten Nachwuchs in Leipzig sorgen soll. Die letzte Amur-Leoparden-Geburt liegt immerhin schon fast drei Jahre zurück.