Nach traurigem Verlust: Neue Rote Panda-Dame erstmals im Zoo Leipzig zu sehen

Leipzig - Es ist wieder mehr Leben im Himalaya-Bereich des Leipziger Zoos. Die Besucherinnen und Besucher mussten mehrere Monate lang auf die Roten Pandas verzichten, aber jetzt ist pünktlich zum Ferienstart in Sachsen das neue Weibchen auf der Außenanlage zu sehen.

Außerdem soll sie sehr neugierig sein. Das zeigte sich auch am Mittwoch. Da zogen ihre Pfleger das erste Mal den Schieber zur Freianlage.

Dabei zeigte sich auch, dass Kamala eine echte Naschkatze ist, wie der Zoo Leipzig mitteilt: "Unser neues Rote Panda-Weibchen Kamala ist eine wahre Feinschmeckerin: Am liebsten frisst sie knallrote Kirschen und frische Bambustriebe."

Seit Mitte Mai wohnt die Katzenbärin mittlerweile in Leipzig . In den ersten Wochen war sie allerdings nur im rückwärtigen Gehege und lernte Schritt für Schritt ihr neues Zuhause und ihre neuen Tierpfleger kennen.

Die Roten Pandas und Schopfhirsche leben im Zoo Leipzig bereits seit mehreren Jahren in einer gut funktionierenden Wohngemeinschaft. © Zoo Leipzig

"Zunächst etwas zögerlich, aber dann siegte ihr Entdeckergeist und sie nahm ihr neues Revier ausgiebig in Augenschein", schreibt der Leipziger Zoo.

Kamala ist auf der Freianlage nicht allein. Sie teilt sie mit den Schopfhirschen Nicole und Janno.

Seit Juli 2024 hatten die Hirsche die Anlage ganz für sich. Damals verstarb der Rote Panda Zimai im hohen Alter. Im Oktober 2023 musste bereits seine Partnerin Lilo eingeschläfert werden. Die Trauer im Zoo war groß, aber man wollte weitermachen und die Art weiterhin halten.

Mit Kamala kommt jetzt neues Leben und neue Hoffnung zurück und sie soll auf keinen Fall allein bleiben. "Ein neues Männchen ist uns bereits in Aussicht gestellt worden", verkündet der Zoologische Garten. Gut möglich also, dass in naher Zukunft auch Rote Panda-Babies über die Anlage tapsen.