Zebra-Baby im Leipziger Zoo geboren! Doch: "Sein Kopf ist schief dran"

Leipzig - Im Leipziger Zoo hat ein Zebra-Jungtier das Licht der Welt erblickt. In der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge nehmen die Pfleger das Baby zum ersten Mal unter die Lupe.

Die Leipziger Zebra-Herde hat ein neues Mitglied bekommen. (Archivbild) © Zoo Leipzig

"Ich kam rein und da wurde mir gesagt 'Das Baby ist da'", erzählt Pflegerin Johanna beim Gang durch den rückwärtigen Bereich der Afrika-Savanne. Schon seit Tagen hatte man in der Belegschaft auf den Nachwuchs hingefiebert - und nun ist es also endlich so weit.

Gemeinsam mit den Tierärzten, Kollege Fabian und dem MDR-Filmteam späht Johanna durch die Gitter des Geheges, in dem Zebra-Mutter Nina in der vergangenen Nacht ihr Jungtier geboren hat.

Das Baby ist zwar erst wenige Stunden auf der Welt, läuft aber schon munter durch den Stall. Dass es seiner Mama dabei aber nicht von der Seite weicht, stellt sich als kleine Hürde für das Zoo-Personal heraus, das einige wichtige Untersuchungen vornehmen muss.

Mit gemeinsamer Kraft gelingt es den Pflegern schließlich, das Mutter-Kind-Gespann zu trennen, das Baby zu Boden zu drücken und ihm eine Vitamin-Spritze sowie den Chip zu verpassen.