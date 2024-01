Frühlingsgefühle bei den Leipziger Reptilien: "Er kann sich paaren, ohne dass sie es merkt"

Leipzig - Bei den Braunen Landschildkröten im Leipziger Zoo wird es bald eine wahre Eierflut geben: Ein aus Köln geborgtes Männchen lässt in seinem Harem nichts anbrennen.

Dort ist nicht nur ein Fortpflanzungsakt im vollen Gange: Ein einzelnes Männchen, welches der Leipziger Zoo aus der Einrichtung in Köln für Zuchtzwecke lieh, hat gleich vier Weibchen zur Auswahl.

"Was macht ihr denn hier?", tut Pflegerin Lisa Fischer ganz überrascht, als sie ihre Reptilien quasi in flagranti im Gehege erwischt.

In der neuen Folge von "Elefant, Tiger und Co." ist das laute Geblöke des Schildkröten-Männchens schon von Weitem zu hören.

In nicht allzu ferner Zukunft kann mit ordentlich Schildkröten-Nachwuchs im Leipziger Zoo gerechnet werden. © 123RF/evegenesis

Das rüstige Männchen hat dabei einen entscheidenden Vorteil: Er ist vergleichsweise klein und mit nur 10,2 Kilo sehr leicht. "Das ist okay. Er ist allerdings auch sehr viel wendiger und die Mädels können nicht so schnell weg, wie sie wollen", kichert Lisa Fischer.

Als sie die Weibchen auf die Waage legt - natürlich auf den gepanzerten Rücken, damit diese nicht weglaufen können - werden kräftige 15 bis 21 Kilo angezeigt. Dabei hat sich das männliche Reptil einen sehr jungen Harem ausgesucht - während er bereits 30 Jahre alt ist, sind seine vier Weibchen zwischen 2007 und 2020 geboren.

Als frischgebackene Muttis braucht man wohl aber auch die Kraft. "Die Braunen Landschildkröten sind die einzige Art, die ihre Eier aktiv verteidigen. Wenn wir die sammeln wollen, müssen wir aufpassen, dass uns keine in den Po beißt, das müssen wir immer zu zweit machen. Das tut nämlich ordentlich weh", so die Pflegerin.

Ob die Reptilienpflegerinnen es mit unbeschadetem Hintern durchs Gehege schaffen, seht Ihr in der kompletten Folge von "Elefant, Tiger und Co." in der MDR-Mediathek.