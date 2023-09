Leipziger Robben unzufrieden mit neuer Inneneinrichtung: "Quietschen und stinken!"

Viel Fisch soll die Skepsis der Leipziger Robben überwinden. © Zoo Leipzig

In der neuen Folge "Elefant, Tiger und Co." ist den Robben des Leipziger Zoos die Skepsis eindeutig ins Gesicht geschrieben. Zwar planschen die Meeressäuger wie gewohnt in ihrem Pool, ins Innere ihres Stalls wagt sich jedoch keiner mehr. Der Grund: Ihre Boxen wurden mit neuen Bodenmatten ausgelegt!

"Die Matten dämmen und sind wärmer für den Winter, quietschen aber, wenn man darüber geht und stinken", erklärt Pflegerin Bettina Hurgitsch. Mithilfe von Fisch-Snacks wollen sie und ihr Team die Meute rund um Seebärin Lippi und Seelöwin Sissi ins Innere der Boxen locken - erfolglos. Aus mehreren Metern Entfernung wird das Pfleger-Team skeptisch beobachtet.

"Das Endziel ist, dass sie sich in der Box genauso wohlfühlen, wie anders wo. Wir haben auch unsere Waage darin stehen, wo wir sie einmal in der Woche wiegen. Daran ist aktuell gar nicht zu denken", bedauert Hurgitsch.