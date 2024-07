Löwen-Quartett feiert ersten Geburtstag im Zoo Leipzig - doch damit rückt ein Abschied näher

Ein Grund zum Feiern: Am heutigen Freitag haben die vier kleinen Löwen im Zoo Leipzig ihren ersten Geburtstag. © Zoo Leipzig

"Happy Birthday Malu, Bahati, Themba und Amaru!", wünschte der Zoo Kagalis Jungtier-Quartett zum Wiegenfest - und Geschenke gab es auch. So durften sich die vier Geschwister über eine mit Fleisch gespickte 1 hermachen.

Während sich die kleinen Löwen körperlich alle gut entwickelt hätten, gebe es beim Charakter große Unterschiede: "Malu ist Mamas Liebling, beobachtet viel und orientiert sich an Kigali - was sie mag oder nicht mag, trifft auch auf Malu zu", berichtet Tierpflegerin Johanna Schumacher über das einzige Mädchen im Bunde.

Und auch die drei Brüder haben so ihre Eigenarten: "Themba hat am längsten getrunken und ist einige Kilo schwerer als die anderen. Amaru hat zwei schwarze Streifen am Mähnenansatz und ist sehr souverän und unabhängig. Bahati ist sehr neugierig und unbedarft und steht neuen Situationen offen gegenüber", so Schumacher weiter.