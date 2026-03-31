Pongoland-Jubiläum im Leipziger Zoo: Tierpfleger gibt seltene Einblicke

Leipzig - Am 1. April feiert das Menschenaffenforschungszentrum im Leipziger Zoo sein 25-jähriges Bestehen. Doch wie sieht so ein ganz normaler Tag an diesem außergewöhnlichen Ort eigentlich aus?

Tierpfleger Daniel Geissler ist von Anfang an Teil des Pongolands im Leipziger Zoo. Zum Jubiläum gab er einen Einblick hinter die Kulissen. © PR/Zoo Leipzig

Rund 50 Menschenaffen leben in den fünf Innen- und fünf Außenanlagen des Pongolands. Bereichsleiter Daniel Geissler ist von Anfang an Teil des Projekts und koordiniert den Einsatz der insgesamt zwölf Tierpfleger, von denen einer pro Tag für eine Affengruppe zuständig ist.

"Als Erstes wird das Licht angeschaltet, und die Affen werden langsam geweckt", beschreibt Geissler einen typischen Tag im Pongoland.

"Dann kochen wir den Frühstückstee und bereiten das kleine Frühstück vor, welches wir aus der Hand füttern. Wir gehen aber nicht ins Gehege rein. Dieses morgendliche Ritual ist für uns Pfleger sehr wichtig, denn so können wir genau prüfen, ob mit dem Tier alles in Ordnung ist und wie seine Nacht war."

Danach erfolge die Reinigung der Innenanlagen und das Vorbereiten des großen Frühstücks.

"Im Anschluss lassen wir die Tiere raus, und sie können in den Tag starten. Zwischen 8.30 und 12.30 Uhr findet die Forschung statt, danach ist Siesta für die Affen. Erst gegen 13.30 Uhr, wenn die Mittagsfütterung beginnt, werden die Affen wieder aktiv", erklärt der Bereichsleiter.