Neue Tiere: Zwei italienische Schönheiten ziehen in den Leipziger Zoo

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Der Leipziger Zoo bekommt zwei neue Bewohnerinnen. Die seltenen Papageien besitzen ein besonders farbenfrohes Gefieder.

Von Tamina Porada

Leipzig - Der Leipziger Zoo bekommt zwei neue Bewohnerinnen und die beeindrucken mit einem besonders farbenfrohen Anblick. Bis die Besucherinnen und Besucher die zwei zu Gesicht bekommen, wird es aber noch eine Weile dauern.

Ein Foto der zwei neuen Damen wurde auch schon veröffentlicht.
Ein Foto der zwei neuen Damen wurde auch schon veröffentlicht.  © Zoo Leipzig

Auf Facebook stellte der Zoo seine neuen Bechsteinaras trotzdem schon vor. Die zwei Weibchen sind circa drei Jahre alt, kommen aus Italien und begeistern mit ihren strahlend grünen Federn.

Momentan leben sie sich noch in einem rückwärtigen Gehege ein. Zukünftig sollen sie zusammen mit den Blaukehlaras und den Grünflügelaras in die neuen begehbaren Vogelwelten "Amazonien" ziehen.

In der Natur stehen sie auf der Roten Liste der IUCN und gelten als vom Aussterben bedroht.

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"Ihr prachtvolles Äußeres wird den Bechsteinaras übrigens in ihrem Verbreitungsgebiet in Südamerika zum Verhängnis, denn sie werden als Haustiere gehalten", erklärte der Zoo. Außerdem würden immer mehr ihrer natürlichen Lebensräume zerstört.

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Zoo Leipzig will für Artenschutz sensibilisieren

Der Zoo zeigt mehrere vom Aussterben bedrohte Arten. (Symbolbild)
Der Zoo zeigt mehrere vom Aussterben bedrohte Arten. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In der Natur gelten die meisten Tierarten, die in den begehbaren Vogelwelten in Leipzig leben, als vom Aussterben bedroht. Von den Blaukehlaras gibt es beispielsweise in ihrem Heimatland Bolivien nur noch rund 100 Tiere, wie der Zoo auf seiner Webseite erklärte.

Man wolle die Besucherinnen und Besucher darauf aufmerksam machen und über die seltenen Tiere informieren.

Seit Anfang April ist die neue Anlage geöffnet und die bunten Vögel sorgen dort für ordentlich Aufsehen.

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Unter anderem kommen sie den menschlichen Besuchern ganz nah und haben auch schon ihr Gehege auseinandergenommen und Schrauben locker gedreht.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa; Zoo Leipzig

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