Neue Tiere: Zwei italienische Schönheiten ziehen in den Leipziger Zoo

Leipzig - Der Leipziger Zoo bekommt zwei neue Bewohnerinnen und die beeindrucken mit einem besonders farbenfrohen Anblick. Bis die Besucherinnen und Besucher die zwei zu Gesicht bekommen, wird es aber noch eine Weile dauern.

Ein Foto der zwei neuen Damen wurde auch schon veröffentlicht. © Zoo Leipzig

Auf Facebook stellte der Zoo seine neuen Bechsteinaras trotzdem schon vor. Die zwei Weibchen sind circa drei Jahre alt, kommen aus Italien und begeistern mit ihren strahlend grünen Federn.

Momentan leben sie sich noch in einem rückwärtigen Gehege ein. Zukünftig sollen sie zusammen mit den Blaukehlaras und den Grünflügelaras in die neuen begehbaren Vogelwelten "Amazonien" ziehen.

In der Natur stehen sie auf der Roten Liste der IUCN und gelten als vom Aussterben bedroht.

"Ihr prachtvolles Äußeres wird den Bechsteinaras übrigens in ihrem Verbreitungsgebiet in Südamerika zum Verhängnis, denn sie werden als Haustiere gehalten", erklärte der Zoo. Außerdem würden immer mehr ihrer natürlichen Lebensräume zerstört.