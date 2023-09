Taufe beim Elefanten-Bad: Viertes Rüssel-Kälbchen hat nun auch einen Namen

Leipzig - Nun hat auch das vierte Kalb in der Herde der Asiatischen Elefanten in Leipzig seinen Namen bekommen: Das sieben Wochen alte Rüssel-Mädchen wurde auf den Namen Savani getauft.

Savani und ihre Mama Rani erkunden das Elefanten-Gehege. © Zoo Leipzig

Wie der Zoo Leipzig am Samstag mitteilte, hatten insgesamt 15.000 Teilnehmer an dem öffentlichen Voting für den Namen der Kälbchens teilgenommen, rund 6000 Stimmen gingen dabei an "Savani".

Der Name stammt aus dem asiatischen Sprachraum und bedeutet so viel wie "Früher Morgen". Damit passt Savani gut zu den Namen ihrer Halbgeschwister Akito, Bao Ngoc und Zaya, deren Herkunft ebenfalls asiatisch ist.

Der Name wurde am Samstagmorgen um 10.15 Uhr feierlich beim täglichen Elefantenbaden verkündet.

Savani ist die Tochter von Rani und Voi Nam und kam Ende Juli auf die Welt.