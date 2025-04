Löwen-Mädels jetzt ganz allein im Leipziger Zoo: Wie geht es weiter?

Bahati lebt seit Mittwoch in Gera und soll dort mit zwei Weibchen ein neues Rudel bilden. © Facebook/Tierpark Gera

Bahati ist bereits am Mittwoch ins Löwengehege des Tierparks in Gera eingezogen und soll dort nun mit zwei Weibchen vergesellschaftet werden.

Aber nicht etwa, um für Nachwuchs so sorgen. "Jungtiere wird es jedoch nicht geben in unserer WG – Bahati wurde bereits in Leipzig sterilisiert", heißt es aus seinem neuen Zuhause.

Der Transport nach Thüringen habe - auch dank des Kistentrainings im Vorfeld - ohne Probleme geklappt, so der Leipziger Zoo.

Zurück in der Messestadt bleiben Mama Kigali und Schwester Malu. Langfristig hätten die beiden getrennt von Sohn und Bruder leben müssen, weshalb sich der Zoo für den Abschied von Bahati entschieden hat.

Bis ein neuer Löwenkater nach Leipzig ziehen wird, werde laut den Zoo-Verantwortlichen aber noch etwas Zeit vergehen. Mit ihren knapp zwei Jahren müsse Malu noch voll geschlechtsreif werden, "um sich ebenso wie Kigali behaupten [...] und zum Aufbau eines Rudels" beitragen zu können.