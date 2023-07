Unruhe im Leipziger Zoo: Nasenbär wird übermütig – und bekommt sofort die Quittung!

"Da kriegt jetzt jeder seine Frühstücksmaus und dann dürfen sie raus", erklärt Janet in der MDR-Dokuserie " Elefant, Tiger & Co. ". Und dann lässt sie Carlos & Co. mit den Worten "Macht keinen Quatsch" allein. Na, ob das gut geht?

Wuselig klettern die flauschigen Tiere am Gitter des Geheges herum. Kaum wird das Tor zur Zwischenstation geöffnet, sind sie verschwunden, so schnell kann man gar nicht gucken.

Carlos hat seine Mädels schon früh am Morgen um sich geschart, es herrscht Aufregung bei den Nasenbären. Liegt wohl am Frühstück, das die Pfleger Janet Pambor und Florian Ludwig ihnen gleich kredenzen.

Währenddessen kümmert sich Pfleger Timo Geßner rührend um Tapirdame Laila, denn sie wird schon bald wieder Mama. "Sie hat wirklich schon eine ganz schöne Wampe dran", grinst er.

Wann es so weit ist und was sonst noch so los ist im Leipziger Zoo, seht Ihr in der neuesten Folge von "Elefant, Tiger & Co." in der MDR-Mediathek.