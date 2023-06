Zoo Leipzig feiert Elefanten-Taufe: So heißt das jüngste Baby

Leipzig - Am heutigen Freitag wurde gleich zweimal gefeiert, nicht nur der 145. Geburtstag des Zoos Leipzig , sondern auch die Taufe des jüngsten Elefantenbabys .

Die Tochter von Elefantenmama Kewa ist am 29. April auf die Welt gekommen. Die Taufe der Dickhäuter-Neuankömmlinge ist Tradition und wird zeitgleich mit dem 145. Geburtstag des Leipziger Zoos zelebriert.

Erst im April dieses Jahres hat die kleine Elefantendame das Licht der Welt erblickt. Sie ist mittlerweile das sechste Jungtier von Elefantenmama Kewa. © Zoo Leipzig

Über 3000 Namensvorschläge wurden dem Zoo von den Leipzigern zugeschickt. Aber dieses Jahr haben die Tierpfleger eine Vorauswahl von sechs Namen getroffen. Am Ende haben die Mitarbeiter des Leipziger Zoos den finalen Namen aussuchen dürfen.

Diese Vorschläge gab es:

Cuc Phuong (Artenschutzprojekt des Leipziger Zoos in Vietnam)



(Artenschutzprojekt des Leipziger Zoos in Vietnam) Dan Yeu (die Liebliche, die Niedliche)



(die Liebliche, die Niedliche) Daya (die Stärke, die Kraft)



(die Stärke, die Kraft) Kim Cuong (Diamant)



(Diamant) Savani (früher Morgen)



(früher Morgen) Zaya (das Glück)



Nach langem Warten kam die Elefantenherde raus auf die Außenanlage des Elefantentempels. Um es spannend zu machen wurde ein Futterplatz aufgebaut, bei dem an einem Brot ein Seil hing. Die Besucher und Gäste mussten sich gedulden, bis ein Elefant an dem Seil zog und damit die Tafel mit dem Namen enthüllte. Dann war es endlich so weit, die Tochter von Leitkuh Kewa wurde auf den Namen Zaya getauft. "Das Glück" - wie passend für das Elefantenjungtier.



Nach der Taufe wurde dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Leipzig, Andreas Nüdling die Patenurkunde überreicht. Nüdling freute sich eine weitere Elefanten-Patenschaft übernehmen zu dürfen: "Seit vielen Jahren schon sind wir Partner des Zoos Leipzig und verfolgen als direkter Nachbar von Leipzigs beliebtester Freizeiteinrichtung interessiert die Entwicklung zum 'Zoo der Zukunft'. Zu Recht wird der Zoo zu den schönsten zoologischen Gärten Europas gezählt. Als Goldsponsor unterstützen und begleiten wir den Zoo sehr gern auch bei seinen weiteren Vorhaben."

Zum Abschluss der Feierlichkeit gab es noch eine süße Überraschung für alle Besucher der Taufe. Insgesamt 200 Muffins waren in Form einer 145 aufgestellt.